Marvel's Spider-Man: Remastered, i salvataggi originali non funzionano, upgrade impossibile?

Marvel's Spider-Man: Remastered, a quanto pare, non supporterà i salvataggi dell'originale, ovvero questi non potranno essere trasferiti nella nuova versione rimasterizzata annunciata per PS5 in quanto questa è trattata come un vero e proprio nuovo gioco a parte.

Abbiamo visto i miglioramenti che otterrà il gioco originale nella sua nuova versione rimasterizzata, ma a quanto pare Marvel's Spider-Man: Remastered è trattato complessivamente come un vero e proprio gioco nuovo e a parte rispetto all'originale, motivazione adottata anche dagli sviluppatori per spiegare l'impossibilità di importare i salvataggi dalla versione originale alla nuova.

Tra le novità ci sono anche nuovi trofei, che vanno a confermare il confezionamento di Marvel's Spider-Man: Remastered come un vero e proprio gioco a parte rispetto all'originale Marvel's Spider-Man. Questo ovviamente rappresenta un'ottima notizia per quanto riguarda il lavoro svolto sulle modifiche rispetto al gioco iniziale, ma dall'altra sembra confermare i timori sull'impossibilità di avere un upgrade da una versione all'altra.

Non c'è propriamente un comunicato ufficiale, ma già fonti interne a Sony sembrano aver confermato che Spider-Man Remastered per PS5 e PS4 non sarà gratuita per chi possiede la versione PS4 e anche questa semplice informazione sull'impossibilità di trasferire i salvataggi sembra corroborare questa informazione.

Di fatto, se il gioco è costruito per essere un titolo diverso e a parte tanto da non riconoscere i salvataggi originali, sembra chiaro che un upgrade gratis dalla versione originale alla nuova sia praticamente impossibile. A questo punto attendiamo magari informazioni sull'eventuale rilascio stand-alone a un prezzo ragionevole, per chi vuole comunque sperimentare la versione migliorata del gioco e possiede già l'originale.