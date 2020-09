iPhone 12 Mini sarà il nuovo modello con schermo da 5,4 pollici?

iPhone 12 Mini potrebbe essere il nome del nuovo modello di smartphone Apple con schermo da 5,4 pollici, che si pone in effetti come la soluzione più piccola tra i vari dispositivi che la casa di Cupertino dovrebbe stare per annunciare nei prossimi giorni, a quanto pare quattro modelli diversi.

In attesa di avere certezza sulla data della prossima presentazione Apple, che potrebbe essere stata svelata dall'evento per l'iPad gen. 8 per il 30 settembre, emergono intanto altri dettagli su quella che dovrebbe essere la lineup di nuovi iPhone 12 in arrivo per il 2020-2021.

Si tratta di dispositivi con dimensioni e caratteristiche variabili, dal display da 5,4 pollici fino a 6,7 pollici e con il più piccolo di questi che dovrebbe essere chiamato iPhone 12 Mini, inaugurando dunque una nuova linea di smartphone Apple.

Secondo il noto leaker l0vetodream, che ha già diffuso informazioni in passato poi verificatesi veritiere su iPhone e simili, questi dovrebbero essere i modelli di iPhone 12 previsti per la prossima generazione, da presentare nei prossimi giorni: