PS5, molte meno Digital Edition in vendita rispetto alle standard: il commento di Sony

PS5 sembra essere protagonista di una distribuzione piuttosto sbilanciata, in termini di quantità di unità, a favore del modello standard, con quantità molto ridotte per quanto riguarda il modello Digital Edition e la questione sembra sia emersa anche per il mercato europeo.

Come abbiamo riportato, già per quanto riguarda il Nord America è emerso che GameStop abbia molte meno Digital Edition prenotabili rispetto alle edizioni con lettore ottico di PS5, ma questo sembra sia successo anche presso vari rivenditori del Regno Unito.

Secondo alcune fonti interpellate da Eurogamer.net, sembra che il rapporto sia impostato sul 25% di unità rappresentate dalle PS5 Digital Edition rispetto al 75% occupato dal modello con lettore ottico. Altre fonti convergono su dati simili, con alcuni che sostengono come il rapporto sia ancora più sbilanciato, puntando al 20% di PS5 digitali e 80% con lettore.

Questo spiega anche chiaramente come mai nei primi dati riguardanti i preorder sembra che l'edizione standard stracci quella digitale negli acquisti in pre-vendita, a quanto pare perché non ci sono altre possibilità.

Questo potrebbe anche far pensare alla volontà di arginare meglio l'impatto di una eventuale vendita in perdita, considerando che tra i due modelli proprio la PS5 digitale potrebbe essere quella su cui Sony subisce la maggiore perdita rispetto al costo di produzione, ma questa al momento è solo una supposizione.

In ogni caso, Jim Ryan di Sony non ha voluto commentare precisamente sulla questione: "Il rapporto di produzione e distribuzione tra i modelli in digitale e quelli con lettore ottico non è un argomento che possiamo riferire al momento", ha affermato il CEO di Sony Interactive ad AV Watch, "Non possiamo dare informazioni specifiche sui numeri ma possiamo dire che pianifichiamo di produrre il giusto numero di unità per quanto riguarda la richiesta specifica per quel modello".

D'altra parte, si tratta di una soluzione inedita anche per Sony, come spiegato dallo stesso Ryan: "Non abbiamo mai prodotto due differenti console allo stesso tempo, dunque decidere la giusta quantità in rapporto ai due modelli è difficile per il momento, stiamo facendo il possibile per prevedere la richiesta".