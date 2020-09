iPhone 12: l'uscita avverrà in ritardo, ribadisce Broadcom

Apple iPhone 12 potrebbe avere una data di uscita ritardata rispetto al solito, rimandata a ottobre 2020 rispetto ai piani iniziali e standard che partono solitamente da settembre, dunque non si tratterebbe comunque di un ritardo di grande portata, ma Broadcom lo riporta con una certa sicurezza.

La compagnia specializzata in produzione di semiconduttori e circuiti vari ha una certa rilevanza nella costruzione e distribuzione degli smartphone Apple, dunque può essere presa in considerazione come elemento informato dei fatti per quanto riguarda il lancio di iPhone 12, su cui aveva .

Il ritardo nell'uscita del nuovo telefono sarebbe da imputare a problemi legati alla catena produttiva, che sono in via di miglioramento ma troveranno soluzione definitiva solo nell'ultimo trimestre del 2020, motivo per il quale il lancio di iPhone 12 potrebbe essere spostato di un mese ad ottobre, in modo da essere più vicino alla massima produzione e non incappare in problemi di disponibilità.

Mancano, per il momento, le informazioni ufficiali relative ad iPhone 12 ma ormai ci aspettiamo ben quattro modelli che vanno da quello più piccolo con schermo da 5,4 pollici ad iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici. Considerando come non ci siano ancora notizie sulla presentazione ufficiale da parte di Apple, uno spostamento a ottobre dell'uscita sul mercato appare alquanto probabile a questo punto.

Questo, in ogni caso, è quanto ha riferito Hock Tan, il CEO di Broadcom, il quale ha citato un "ritardo nel ciclo vitale di un grosso prodotto", per la precisione uno "smartphone nord americano", che sembra proprio corrispondere a iPhone 12. D'altra parte, lo stesso CFO di Apple, Luca Maestri, aveva riferito in precedenza della possibilità di un ritardo sul lancio del nuovo iPhone.

C'è ovviamente grande attesa su iPhone 12, considerando che secondo alcune stime 68 milioni di unità verranno distribuite nel 2020 del nuovo telefono Apple, che potrebbe presentare una fotocamera migliore, anche senza aumentare i megapixel.