Gotham Knights ha un open world dinamico e in evoluzione

Gotham Knights abbandona Batman e porta sulla scena ben quattro protagonisti paralleli, ma particolarmente importante sarà il suo mondo di gioco, Gotham City, un open world che WB Montreal descrive come dinamico, vivace e in continua evoluzione, anche in base alle azioni del giocatore.

Gotham City è ovviamente l'elemento iconico di Gotham Knights oltre ai protagonisti stessi (Nightwing, Robin, Batgirl e Red Hood) e nel gioco è costruita come un misto di suggestioni provenienti da fumetti, film e serie TV dedicate a Batman nella storia, dunque saranno riconoscibili anche alcune location classiche e ambientazioni tipiche della serie.

Si tratta inoltre di una città dinamica e "vivente", nella quale i cittadini si spostano, vanno al lavoro, entrano nei negozi e popolano strade ed edifici in ogni momento. Ci sarà traffico nelle ore di punta ed eventi dinamici in giro per la città, considerando peraltro la presenza di varie gang criminali intente a lottare anche tra di loro, cosa che terrà in movimento anche le forze dell'ordine.

All'interno di tutto questo ci sarà spazio sia per quest secondarie e incontri casuali, sia ovviamente anche per la storia principale, che vede gli eroi impegnati contro la Corte dei Gufi, un'organizzazione segreta la cui radici affondano nella fondazione stessa di Gotham City.

Questa lunga storia dei villain si riflette, in effetti, anche in vari elementi della città, da luoghi specifici e caratteristiche dell'architettura, che rimandano alla Corte nelle sue varie fasi storiche. In questo senso, la città di Gotham è stata costruita come una sorta di luogo storico, nel quale si trovano tracce di antiche vestigia collegate al lore della città di Batman.

Per saperne di più, vi rimandiamo all'anteprima di Gotham Knights, pubblicata poco dopo che il gioco è stato annunciato con un trailer e un video di gameplay, il mese scorso.