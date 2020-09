Ride 4 su PS5 ha una data di uscita, SSD e DualSense visti dagli sviluppatori

Ride 4 è previsto anche sulle console next gen, dunque PS5 e Xbox Series X, e per quanto riguarda la console Sony gli sviluppatori di Milestone sono intervenuti direttamente sul PlayStation blog per spiegare qualcosa su SSD e DualSense e il modo in cui questi sono impiegati, oltre ad annunciare la data di uscita sulla next gen Sony fissata per il 21 gennaio 2021.

Il nuovo racing game sulle moto si è mostrato in azione in un nuovo trailer a luglio, dopo che è stata annunciata la data di uscita praticamente con la presentazione stessa di Ride 4, ma ad ottobre sarà disponibile sulle console di attuale generazione mentre la versione next gen arriverà solo il prossimo gennaio, dunque, in attesa di conferme sulla versione Xbox Series X.

Viene confermata la presenza dei 4K e dei 60 frame al secondo per Ride 4 su PS5: "Grazie ai 60 FPS e alla risoluzione 4K, possiamo fornire esperienze di gioco incredibilmente realistiche. Ciò significa che i giocatori potranno godersi le loro moto preferite con texture e ombreggiature ad altissima qualità e una precisione mai vista prima per i dettagli, sia delle moto che dell'ambiente. Inoltre, l'esperienza di guida sarà molto più precisa, soddisfacente e naturale", hanno riferito gli sviluppatori.

Come altra caratteristica, emerge anche il fatto che le gare possono ospitare fino a 20 partecipanti "sia online che offline", probabilmente per quanto riguarda il multiplayer. Per quanto riguarda l'SSD, Milestone ha riferito che con questo sarà possibile avere caricamenti molto più ridotti e soprattutto uno streaming di dati più efficiente che consente di avere gare più fluide e scenari più dettagliati.

Infine, il controller DualSense di PS5 consente di restituire diverse sensazioni: "L'acceleratore e il freno avranno resistenze diverse per trasmettere un'esperienza incredibilmente realistica. Sfrutteremo anche il feedback aptico del controller per far sì che i giocatori di Ride 4 sentano tutte le vibrazioni del veicolo", si legge nel post.