DC FanDome: secondo appuntamento fissato a settembre, trailer di presentazione

DC FanDome, l'evento di presentazione legato a tutto l'universo DC Comics, sta per tornare, con un secondo appuntamento a breve distanza dal precedente, questa volta fissato per il 12 settembre 2020 e presentato con un trailer ufficiale riportato qui sopra.

Dopo l'annuncio di Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League, entrambi arrivati a ridosso del primo appuntamento, a questo giro è poco probabile che ci siano informazioni riguardanti i videogiochi, vista la vicinanza con gli annunci effettuati meno di un mese fa.

In effetti, il nuovo DC FanDome di settembre dovrebbe incentrarsi su film, serie TV, fumetti e altro, con oltre 300 panel e 100 ore di contenuti vari a partire dal 12 settembre su tutto quello che riguarda l'universo DC Comics, o "multiverso".

I panel cominceranno ad essere visibili dal 12 settembre alle ore 19:00 italiane, suddivisi in cinque sezioni specifiche: WatchVerse (TV e comics), InsiderVerse (dietro le scene su film, TV shows, e fumetti), YouVerse (Cosplay, tatuaggi, Q&A), FunVerse (parchi tematici, giochi e attività) e KidsVerse (animazione e letture).

Il tutto è visibile il sito ufficiale del DC FanDome e sarà tradotto anche in italiano, oltre ad altre lingue previste. Ribadiamo che non sembrano esserci notizie relative ai videogiochi per questa mandata, ma terremo comunque gli occhi aperti su eventuali aggiornamenti riguardanti anche i titoli già annunciati.