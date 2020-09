Super Mario 3D All-Stars: per Mario Galaxy non sono necessari Joy-Con e sensori di movimento

Super Mario 3D All-Stars è stato annunciato ieri e, vista la data di uscita piuttosto vicina, continuano ad arrivare informazioni più precise sulla raccolta, in questo caso per quanto riguarda Super Mario Galaxy e sistema di controllo, che a quanto pare non richiede necessariamente i Joy-Con e i sensori di movimento.

La questione non era chiara perché quanto Super Mario 3D All-Stars è stato annunciato veniva solo menzionato l'adattamento dei controlli originali di Super Mario Galaxy con i Joy-Con, cosa che faceva emergere un problema: come utilizzarlo con Nintendo Switch Lite?

Le istruzioni ufficiali sul sito Nintendo sostengono che sono necessari i Joy-Con per sfruttare i controlli con sensori di movimento, ma a quanto pare non è questo l'unico modo per giocarci: con Nintendo Switch collegata alla TV o nella modalità tabletop i Joy-Con risultano necessari, ma in modalità portatile verrà utilizzato direttamente il touch screen.

Questo significa anche che gli utenti con Nintendo Switch Lite potranno utilizzare direttamente il touch screen per muovere il puntatore, a quanto pare, per effettuare la giravolta di Mario e per le altre attività che erano eseguibili attraverso il movimento del Telecomando Wii, inoltre è previsto anche il supporto per il Pro Controller.

Super Mario 3D All-Stars è una raccolta per Nintendo Switch che comprende Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, disponibile dal 18 settembre fino al 31 marzo 2021. I vari giochi sono ottimizzati, come dimostra il video che compara le versioni Switch e N64 di Super Mario 64.