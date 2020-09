Spider-Man Remastered per PS5 e PS4 non sarà gratuita per chi possiede la versione PS4, è ufficiale

Le versioni PS5 e PS4 di Spider-Man Remastered non saranno gratuite per chi possiede già il gioco su PS4. A chiarire una volta per tutte la questione, nata da una cattiva comunicazione in merito da parte di Sony, è stato Eric Monacelli di Insomniac Games, rispondendo a un fan su Twitter, cui ha detto chiaramente: "Spider-Man PS4 remastered non è gratuito se possiedi Spider-Man per PS4." Inequivocabile.

Quindi l'unico modo per avere la versione rimasterizzata di Marvel'Spider-Man è comprare la Ultimate Edition di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, quella da 69,99€, con buona pace di chi sperava di ottenere l'aggiornamento gratuito del gioco possedendolo già.

Per il resto vi ricordiamo che Marvel's Spider-Man: Miles Morales, e di conseguenza anche Spider-Man Remastered, è uno dei titoli della line up di lancio di PS5. Sarà disponibile a partire dal 12 novembre 2020 in America del Nord e dal 19 novembre 2020 nel resto del mondo, Italia compresa. La sua natura cross-gen ha fatto molto discutere, perché in tanti avevano capito che fosse un titolo esclusivo per PS5.