Cyberpunk 2077: tre configurazioni PC per affrontare Night City

Con la pubblicazione dei requisiti minimi e raccomandati di Cyberpunk 2077 abbiamo formulato tre possibili configurazioni PC per poter godere al meglio del titolo CDProjekt, l'atteso kolossal tornato a mostrarsi in forma smagliante attraverso scorci di Night City e dettagli sulle gang che si contendono le strade della tentacolare metropoli futuristica. Con PC di fascia bassa e le console di vecchia generazione sarà probabilmente necessario accettare diversi compromessi, oltre alla rinuncia al ray tracing, ma siamo fiduciosi nel fatto che il colpo d'occhio possa risultare ottimo su tutte le piattaforme. D'altronde il REDengine 4 è l'evoluzione di un motore la cui precedente incarnazione, quella di The Witcher 3 , se la cava ancora egregiamente nonostante siano passati 5 anni dal debutto.

I requisiti hardware

Nel rivelare i requisiti di Cyberpunk 2077, CDProjekt non ha menzionato framerate o risoluzioni, lasciandoci presumere che si parli del 1080p con qualche limite per quelli minimi e del 1080p senza compromessi per quelli raccomandati, in entrambi i casi ad almeno 30 frame per secondo. Dovremmo quindi superarli con le nostre configurazioni che sono inevitabilmente costituite da componenti più recenti e per questo reperibili. Non sappiamo invece cosa possa servire per spingere il ray tracing al massimo e in alta risoluzione in un titolo del genere, ma in questo caso ci affidiamo a una configurazione extra che gode di parecchia potenza.

Ma partiamo dai requisiti minimi che ci riportano a qualche anno fa con l'Intel Core i5-3570K o l'AMD FX-8310, due processori dalla potenza inferiore a quella dei modelli più economici attualmente in circolazione. Abbiamo quindi totale libertà di scelta tra le CPU da gioco moderne, con il solo requisito di avere 8GB di memoria e la raccomandazione di caricare il gioco su un SSD. Si parla invece di un livello medio-basso passando alla scheda grafica dove troviamo la GeForce GTX 780 e la Radeon RX 470 che, più recente, sembra compensare una potenza sensibilmente inferiore alla prima. Per questo sospettiamo che Cyberpunk 2077 possa girare anche con una GeForce GTX 1650, meno potente di entrambe ma dotata di ottimizzazioni moderne come il variable rate shading, ma per sicurezza prendiamo come base di partenza la GeForce GTX 1650 Super che, sufficiente anche per soddisfare i requisiti raccomandati, risulta leggermente più costosa ma anche nettamente più potente anche della Radeon RX 570, erede naturale della RX 470.

Passiamo ai requisiti raccomandati che restano modesti puntando partendo con un Core i7-4790, tranquillamente intercambiabile con un decisamente più avanzato Core i3-10100, o con un Ryzen 3 3200G, un SoC ancora in circolazione ma sostituibile, con qualche vantaggio in gaming, con un processore più economico e più avanzato come il Ryzen 3 3100. Va da sé che qualsiasi processore di ultima generazione possa cavarsela con Cyberpunk 2077, ma vista la necessità di alzare il livello rispetto alla configurazione budget puntiamo più in alto, guardando anche alla longevità della componentistica. Per questo scegliamo un Core i5-10400F, sostituibile con un Ryzen 3600 se si ha interesse nell'overclock, da affiancare a una scheda video che, secondo i requisiti, deve essere equiparabile a una GeForce GTX 1060 da 6GB oppure una Radeon R9 Fury.

La candidata perfetta, però, è già protagonista della configurazione budget e ci spinge a fare un passo fino alla GeForce RTX 2060 che, probabilmente destinata a restare in campo fino a inizio 2021, appare leggermente meno conveniente della Radeon RX 5600 in termini di potenza bruta, ma risulta preferibile nel caso di Cyberpunk 2077 visto il supporto per l'upscaling DLSS 2.0. Lo stesso che fa da protagonista, ma nell'ottica di risoluzioni estreme, per la configurazione di punta che vi aspetta qualche riga più in basso e che, al pari delle due che la precedono, non si dimentica di un case adatto all'occasione.