The Falconeer, il provato

The Falconeer è un gioco davvero particolare per almeno due motivi. Il primo è squisitamente produttivo: è stato realizzato da una sola persona, Tomas Sala. Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a una simile impresa e, in realtà, i moderni tool di sviluppo rendono molto più semplice per gli sviluppatori solisti realizzare qualcosa di buono, ma il senso di meraviglia dato dall'immagine di questi artigiani dei videogiochi che dedicano anni per mettere a punto le loro idee è innegabilmente affascinante.

Sala di suo non è sicuramente un novizio, visto che conta alcuni titoli lanciati all'attivo per diverse realtà, tra i quali la quest mod per The Elder Scrolls V: Skyrim "Moonpath to Elsweyr", una delle migliori e più scaricate per il gioco di Bethesda, nonché diversi titoli mobile, in cui ha svolto per la maggior parte il ruolo di direttore creativo.

La seconda peculiarità di The Falconeer è tutta nel gameplay: a tratti sembra di trovarsi di fronte a una specie di simulatore, più che a un arcade in cui si combatte a bordo di un falco gigante viaggiando in un mondo fatto per la gran parte d'acqua. Badate bene, per "simulatore" intendiamo che ha delle meccaniche più profonde di quelle di un normale sparatutto 3D. Ad esempio per giocare come si deve bisogna apprendere alcuni concetti base, come l'accelerazione in picchiata, il lock degli avversari, il funzionamento della traiettoria dei colpi, i tuffi in mare per afferrare oggetti e, più in generale, i controlli del falco per manovrarlo in modo efficace.

Non siamo dalle parti di Microsoft Flight Simulator, questo no, ma nemmeno da quelle di un arcade puro. Diciamo che è un ibrido che riesce a trasmettere appieno il brivido del volo, ma senza appesantirlo troppo. Il livello di difficoltà è tarato verso l'alto, ma rimane pensato per un pubblico ampio, anche se desideroso di un po' di sfida.