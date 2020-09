Marvel's Spider-Man: Miles Morales, cross-save confermato da Insomniac Games

Marvel's Spider-Man: Miles Morales supporterà il cross-save fra le versioni PS4 e PS5: lo ha confermato ufficialmente Insomniac Games nel rispondere alla domanda di un utente su Twitter.

"Potrai trasferire il tuo salvataggio su PS5", ha scritto il team di sviluppo a un follower che si chiedeva se potesse cominciare l'esperienza di Marvel's Spider-Man: Miles Morales su PS4 e poi continuarla su PlayStation 5. "Condivideremo i dettagli in prossimità del lancio."

In realtà tutti i giochi per PS5 dovrebbero supportare il cross-save, ma viste le tante incertezze riguardanti proprio Marvel's Spider-Man di questi tempi è sempre meglio avere una conferma scritta.

Peraltro, nel rispondere a un altro utente, Insomniac Games ha dichiarato che vedremo molto presto in azione la remaster di Marvel's Spider-Man, con i suoi tanti miglioramenti sulla nuova console.

Hi there, you will be able to transfer your save to PS5. We'll share details closer to launch