PlayStation compie 25 anni in Italia: la prima console Sony ha debuttato nel 1995

PlayStation compie 25 anni in Italia: la prima console Sony ha fatto il proprio debutto qui da noi il 29 settembre 1995, ben nove mesi dopo l'esordio in Giappone.

Archiviate lo scorso dicembre le doverose celebrazioni per i 25 anni di storia di PlayStation, è senz'altro il caso di festeggiare un po' anche oggi, visto ciò che il brand è diventato nel nostro paese e nell'intera Europa.

Nonostante lo scetticismo di diversi addetti ai lavori, l'azienda giapponese, da debuttante assoluta nel mondo delle console, è stata in grado di imporre fin da subito il proprio passo all'intera industria videoludica, sconfiggendo avversari eccellenti.

Venticinque anni dopo la situazione appare fondamentalmente invariata e, in particolare in Italia, PlayStation resta per molti sinonimo di videogioco. Una base di partenza solidissima e importante, quando ormai mancano poche settimane all'arrivo di PS5.

La line-up di lancio ai tempi includeva titoli come Air Combat, Jumping Flash!, Ridge Racer e WipEout. Quanti e quali ricordi evocano in voi questi nomi? Se volete ne parliamo nei commenti.