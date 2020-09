Starfield, una nuova immagine trafugata per il titolo Bethesda

È spuntata in rete una nuova immagine trafugata di Starfield, l'atteso action RPG a sfondo spaziale prodotto da Bethesda. Salgono dunque a tre gli screenshot rubati del gioco.

Come per le immagini di due giorni fa, Starfield ci mostra una fase esplorativa, con il personaggio in tuta spaziale che si cimenta con quella che sembrerebbe una passeggiata sulla superficie di un pianeta o di un satellite deserto.

Di fronte a lui una struttura, probabilmente una base. La cosa interessante è che si sa talmente poco sul gioco che non è chiaro neppure il tipo di ambientazione che verrà utilizzata da Bethesda. Un futuro prossimo? Così sembrerebbe.

Siamo abituati ai finti leak ed è dunque possibile che queste immagini si rivelino alla fine fasulle, magari appartenenti a un titolo che prova a sfruttare la popolarità del brand per ottenere un po' di pubblicità gratuita.

Se invece si tratta effettivamente di screenshot appartenenti a Starfield, è lecito chiedersi cosa stia succedendo allo sviluppo del gioco e il motivo di queste fughe di materiali, avvenute a pochi giorni dalla clamorosa notizia dell'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft.