Focus Home Interactive e Flying Wild Hog lavorano a un gioco molto ambizioso

Focus Home Interactive e Flying Wild Hog hanno annunciato una collaborazione per la realizzazione del gioco più ambizioso a cui il team di sviluppo abbia mai lavorato.

Autore dell'ottimo sparatutto Hard Reset, ma soprattutto della serie Shadow Warrior, che tornerà a breve con un terzo, promettente capitolo, lo studio polacco ha ampiamente dimostrato di avere talento, specie con determinati generi.

"Focus Home Interactive è il partner perfetto per Flying Wild Hog", ha dichiarato Michal Szustak, CEO del team. "Entrambi condividiamo la passione per la creazione di mondi unici ed entusiasmanti, caratterizzati da meccaniche di gameplay folli."

"Ci teniamo anche parecchio alla qualità e alla creatività. La squadra di Focus ci supporta non solo confidando nella nostra visione, ma anche aiutandoci a concretizzarla in un gioco straordinario: siamo sicuri che la nostra collaborazione darà vita a una fantastica esperienza per i giocatori di tutto il mondo."

Che tipo di produzione sarà? Szustak lo rivela nell'ultima frase del suo intervento: "I fan degli action game originali possono aspettarsi una bella sorpresa!"