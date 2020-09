Destruction AllStars per PS5, il gioco di lancio torna a presentarsi in immagini e dettagli

Destruction AllStars è rimasto un titolo alquanto misterioso, nonostante si tratti di un gioco di lancio per PS5, dunque accogliamo con piacere qualche nuovo dettaglio da parte di Lucid Games direttamente sul PlayStation blog.

Destruction AllStars per PS5 mescola il gameplay di Rocket League con la follia di Fortnite, avevamo detto all'epoca del suo annuncio durante la prima presentazione ufficiale di PS5 a giugno, e più o meno la definizione regge, con ulteriori informazioni in arrivo oggi dopo le quattro nuove immagini pubblicate a luglio.

Si tratta, in sostanza, di un action game nel quale viene messo in scena una sorta di show del futuro in cui un gruppo di star si combatte all'interno di un'arena, a bordo di veicoli oppure a piedi. In un certo senso è come mettere insieme Twisted Metal con dell'azione atletica a piedi, visto che i piloti possono uscire dai mezzi e continuare il match a piedi, usando solo la propria agilità.

Potete vedere i vari personaggi selezionabili nell'immagine riepilogativa qui sotto, che in qualche modo richiama lo stile di Bleeding Edge, vista la particolare stravaganza dei combattenti.





Ognuno di questi è dotati di abilità particolari: Shyft, ad esempio, utilizza la tecnologia per diventare invisibile, Ultimo Barricado può diventare invulnerabile, Lupita rilascia scie di fuoco e Boxtop rilascia esplosivi, tanto per menzionarne alcuni. Allo stesso modo, anche i rispettivi veicoli personali sono dotati di capacità peculiari, dunque si tratta di trovare l'accoppiata che maggiormente si confà al proprio stile di gioco.

Queste sono le caratteristiche principali di Destruction AllStars, secondo gli sviluppatori: