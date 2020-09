Demon's Souls per PS5, ecco la Digital Deluxe Edition annunciata da Sony

In uscita in concomitanza con PlayStation 5, Demon's Souls è l'atteso remake dell'appassionante soulslike sviluppato da From Software e pubblicato originariamente nel 2010 su PS3.

Inoltre gli utenti che effettuano il preorder del gioco riceveranno anche un'ulteriore arma, la Reaper Scythe.

Sorprende un po' che Sony pubblicizzi una limited digitale, ma immaginiamo che questo tipo di comunicazione si moltiplicherà nel corso del tempo, considerando l'arrivo nei negozi di PS5 Digital Edition.

Nella next-gen ci sarà comunque spazio anche per le Collector's Edition tradizionali, ma bisognerà capire come ci si organizzerà in tal senso: verranno prodotte in due versioni, con disco fisico e codice digitale?