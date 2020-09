Sackboy: A Big Adventure per PS5 a 60 fps, si presenta in trailer e dettagli

Sackboy: A Big Adventure per PS5 e PS4 è stato presentato ufficialmente sulle pagine del PlayStation blog con un trailer di presentazione e diversi dettagli da parte di Sumo Digital e Sony, come il fatto che andrà a 60 fps, oltre a un'abbondante quantità di bonus per il preorder.

Annunciato per PS5 durante il primo evento di presentazione della nuova console, Sackboy: A Big Adventure è stato poi confermato anche su PS4 come gioco cross-gen, insieme a Horizon Forbidden West e Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Sviluppato da Sumo Digital, Sackboy: A Big Adventure è un platform 3D che riprende i celebri personaggi e il mondo creato da Media Molecule con il suo LittleBigPlanet per costruire un gioco che unisce azione, piattaforme e anche elementi in multiplayer cooperativo.

Secondo quanto riferito dagli sviluppatori, il gioco si basa su un level design particolarmente studiato e vario, in modo da presentare una quantità di situazioni diverse in ogni momento, passando da varie tipologie di azione a sconti con boss e altro, il tutto sempre con una certa attenzione al multiplayer cooperativo, che sembra sia una base importante di tutta la struttura.

Non poteva mancare ovviamente la personalizzazione, che è un elemento tipico del mondo di LittleBigPlanet, dunque non stupisce la presenza di oltre 60 costumi con cui cambiare l'aspetto del protagonista, in grado di variarne anche caratteristiche e abilità.

Come affermato dagli sviluppatori all'interno del trailer di presentazione riportato qui sopra, Sackboy: A Big Adventure gira a 60 frame al secondo, anche se non è chiaro se tale dato si riferisca sia alla versione PS5 che a quella PS4, in ogni caso è un'ottima notizia per quanto riguarda la fluidità dell'azione.

Annunciati inoltre anche i bonus per la Digital Deluxe Edition che comprendono un artbook digitale, colonna sonora e quattro costumi esclusivi tra i quali quello di Connor di Detroit: Become Human, quello di Deacon di Days Gone e quello di Sam Bridges da Death Stranding, oltre a emote e avatar vari. La Special Edition fisica invece unisce a tutti questi bonus (in versione però fisica) anche un pupazzo di Sackboy. La data di uscita corrisponde a quella di lancio di PS5, ovvero il 19 novembre 2020.