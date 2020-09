Starfield: trafugate alcune presunte immagini della probabile esclusiva Xbox

Le prime, presunte immagini di Starfield sono spuntate online, trafugate da chissà chi e risalenti a una build del 2018. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Starfield è un tripla A sviluppato da Bethesda con una versione aggiornata e potenziata del Creation Engine, di cui non è stato mostrato ancora nulla in via ufficiale, a parte il teaser trailer di annuncio dell'E3 2018.

Le uniche cose che sappiamo è che dovrebbe uscire prima di The Elder Scrolls VI, che è la prima nuova proprietà intellettuale dello studio di sviluppo da 25 anni a questa parte e che potrebbe essere la prima, grande esclusiva Xbox post acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft.

Ad agosto 2020 Bethesda affermò che non avrebbe condiviso alcuna nuova informazione sul gioco nell'anno corrente, quindi l'uscita potrebbe avvenire nel 2021 o, addirittura, slittare al 2022 (c'è sempre l'incognita COVID-19 a rendere tutto più incerto).

Come sempre in questi casi, prendete la notizia con le dovute cautele perché non c'è niente di confermato. La legittimità delle immagini dovrebbe comunque essere garantita da alcuni dettagli, come la presenza di loghi visti nel trailer e la bontà complessiva del materiale mostrato.