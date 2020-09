Microsoft acquisisce Bethesda: quali sono e cosa fanno i nuovi studi di sviluppo

Dopo un'estate decisamente troppo tiepida in termini di annunci dedicati al mondo videoludico, questo mese di settembre ci sta veramente sorprendendo. A partire dalla presentazione delle nuove schede video Nvidia , passando per il Showcase di PS5, fino ad arrivare all'ultima bomba degli scorsi giorni: l'acquisizione di ZeniMax Media e Bethesda da parte di Microsoft. Arrivata a ridosso dei preordini di Xbox Series X e Series S, l'azienda di Redmond ha attirato prepotentemente l'attenzione sul proprio servizio Xbox Game Pass, il vero cavallo di battaglia per la prossima generazione di console. Oltre alla licenza sulle varie proprietà intellettuali possedute da ZeniMax Media e Bethesda, Microsoft è riuscita a portare sotto il proprio tetto ben 2300 dipendenti, oltre a tanta esperienza e strumenti di sviluppo nell'ambito videoludico. Abbiamo già ampiamente discusso le possibili conseguenze di questo importante movimento di mercato, oggi infatti vogliamo rivedere quali nuovi studi sono entrati sotto l'ala protettrice di Microsoft, cosa hanno prodotto in passato e quali titolo potrebbero sfornare nell'imminente futuro.

Bethesda Softworks e Bethesda Game Studio

Bethesda Softworks è un'azienda statunitense, inglobata in ZeniMax Media e recentemente acquisita da Microsoft. Fondata nel 1986 da Christopher Weaver, essa divenne famosa per la realizzazione di grandi saghe come quella di The Elder Scrolls e Fallout sotto il nome di Bethesda Game Studio. Successivamente con la fondazione e acquisizione di altri studi di sviluppo, Bethesda Softworks ha pubblicato altri titoli di spessore, firmati da Arkane Studios, MachineGames, Tango Gameworks, ZeniMax Online Studios e id Software. Tipicamente The Elder Scrolls e Fallout non hanno bisogno di presentazioni. Due saghe di ottima qualità, che hanno venduto tanti milioni di copie dal loro debutto avvenuto più di vent'anni fa su PC. L'ultimo acclamatissimo capitolo della serie The Elder Scrolls V: Skyrim è ancora oggi uno dei giochi di ruolo più belli, pur avendo quasi dieci anni sulle spalle. Il titolo fu infatti proposto su numerose piattaforme da PC, PS3 e Xbox 360 fino ad arrivare su Nintendo Switch e le più recenti console Sony e Microsoft. L'ambientazione medievale unita ad elementi fantasy con un'enorme libertà d'azione ha reso Skyrim un vero e proprio punto di riferimento per il genere.

Bethesda Game Studios sta già lavorando al prossimo capitolo della serie - The Elder Scrolls VI, annunciato ormai nel 2018 ma del quale sappiamo veramente poco o niente. Il progetto è attualmente in sviluppo esclusivamente per le console di nuova generazione e chiaramente per il mercato del personal computer, ma non abbiamo ulteriori dettagli sulla possibile ambientazione o meccaniche di gameplay. Passando invece all'altra grande saga partorita dalle menti di Bethesda Game Studios non potevamo di certo ignorare Fallout. Si cambia ambientazione ma non il genere, infatti questi giochi di ruolo ci hanno trasportato in un mondo post apocalittico, colpito da un pesante bombardamento nucleare. Il recente Fallout 76, sviluppato da ZeniMax Online Studios e incentrato sul gioco online, non ha convinto molto critica e pubblico. Fallout 4 del 2015 invece è stata un'esperienza single player più in linea con i canoni definiti dalla serie. Per il futuro non abbiamo attualmente informazioni su un possibile nuovo Fallout in sviluppo, ma siamo sicuri che il brand ha ancora un potenziale enorme da poter sviluppare, sopratutto grazie all'hardware di nuova generazione.

Infine non possiamo tralasciare Starfield, altro gioco di ruolo in sviluppo presso Bethesda Game Studios, annunciato insieme a The Elder Scrolls VI nel 2018. Questo videogioco in prima persona single player ci farà vivere una fantastica esperienza fantascientifica, sulla quale però non conosciamo ulteriori dettagli. Stando alle parole di Todd Howard, il produttore esecutivo di Bethesda Game Studios, Starfield è uscito dalla fase di pre-produzione ed è attualmente già giocabile.