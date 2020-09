eFootball PES 21, i commenti dei lettori

Nonostante si sapesse già che a causa dell'emergenza del Covid-19 e delle problematiche conseguenti anche a livello di sviluppo, Konami avrebbe concentrato gli sforzi di produzione del nuovo capitolo di PES sulla prossima generazione di console, non è mancata a livello generale qualche critica sull'episodio rilasciato quest'anno, eFootball PES 21 Season Update . Nelle nostre recensioni, che potete trovare rispettivamente a questo indirizzo per l'edizione PlayStation 4 e a questo per quella PC , noi lo abbiamo promosso con riserva, evidenziandone pregi come la grafica e il gameplay, ma criticandone invece elementi quali le poche licenze ufficiali, la mancanza di novità concrete e soprattutto degli aggiornamenti che a dispetto del titolo non sono completi e interamente presenti nel pacchetto, ma sono arrivati e arriveranno tramite DLC. Ma i nostri lettori? Vediamolo insieme.

Che Kagawa... o no?

Vista la portata del gioco e la mole di discussione che ogni anno un titolo del genere si porta dietro, per eFootball PES 21 Season Update abbiamo preso in esame solo i giudizi espressi dai lettori sul nostro forum, e non anche quelli internazionali, dove tra l'altro i temi bene o male sono stati gli stessi. Nei commenti alle nostre recensioni, infatti, i lettori di Multiplayer.it hanno dibattuto su quelli che secondo loro erano i pregi e i difetti della produzione. Alcuni, per esempio, non sembravano aver chiaro completamente il tipo di prodotto, come il nostro lettore Soap_, che scrive "Ma per aggiornamento intero si intendono le rose e squadre promosse e retrocesse o anche altro? Perché se così è praticamente inutile la recensione adesso".

Altri lo hanno invece bocciato subito, come sub-zero84, che in tal senso ha scritto "che cagata". Sicuro che il gioco sia invece ugualmente bello e meritevole è Final/Stage, il quale dice "Ciò nonostante resta la migliore nonchè l'unica vera simulazione calcistica sul mercato. Praticamente la concorrenza non è concorrenza visto che trattasi di simulazione di flipper ma non certamente di calcio". someonegetmeouttahere non sopporta invece più la telecronaca: "Caressa nella versione ITA poi non è piu proponibile, veramente indecente".

A Canapozzo, invece, non sembra andare giù il voto attribuito dal nostro sito e il fatto che il gioco sia stato recensito come tale: "Sinceramente non si capisce il senso del 7.8. E' stato valutato un update di un gioco, venduto fra l'altro come tale quindi ammettendo alla luce del sole che fosse un mero update, come se fosse un gioco completo. Mettere nei contro il fatto che il gioco non sia "rifinito" in termini di aggiornamenti alle squadre quando il mercato è iniziato da circa due settimane e la stagione precedente si è conclusa da pochissimo non ha veramente senso". Però non è colpa nostra se Konami vende, seppur a prezzo ridotto, questo "update" come gioco a sé stante, tant'è che è stato recensito da tutte le riviste internazionali come tale.