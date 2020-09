PES 21, la recensione della versione PC

Per l'attuale e su PC, invece, ha quindi deciso di "limitarsi" a proporre un prodotto strutturalmente e tecnicamente fortemente ancorato all'edizione 2020, una sorta di eFootball PES 2020 2.0, a un prezzo decisamente competitivo. Una scelta per alcuni sbagliata, per altri invece abbastanza comprensibile, almeno nell'ottica di chi, come Konami , vuole salutare l'ottava Era delle console realizzando (probabilmente) un ultimo titolo, senza però spacciarla per una produzione ex novo. Ma al di là di tutto, quanto questo aggiornamento stand alone giustifica un eventuale acquisto, e quanto invece no? La risposta nelle prossime righe grazie alla recensione PC di PES 21 .

Giocabilità di livello

eFootball PES 2021 richiede subito un aggiornamento, disponibile dal giorno del lancio e nel primo live update. I dati inclusi nel pacchetto riflettono quelli del 31/08/2020: in questo modo il titolo targato Konami aggiorna alcune maglie, roster e campionati, in attesa di un più corposo DLC gratuito previsto per il 22/10/2020 e di altri che completeranno l'opera più avanti. Una scelta, lo diciamo subito, incomprensibile se consideriamo la natura stessa del prodotto, che non punta su modalità e meccaniche nuove per motivarne l'acquisto, ma su degli aggiornamenti che però di fatto sono incompleti. Ad ogni modo, fatto ciò si accede all'ormai classica interfaccia da dove poi è possibile selezionare ogni tipo di modalità, dalle competizioni disponibili in tutte le salse, compreso UEFA Euro 2020, al MyClub, a Diventa un Mito, fino a quella che da sempre è il cuore pulsante della serie, ovverosia la Master League.

Come le altre presenta ovviamente una struttura identica rispetto allo scorso anno, ma con l'aggiunta di alcune opzioni che snelliscono certi passaggi, e tre nuovi allenatori selezionabili, ovverosia Lampard, Guardiola e Giggs. Uguale all'edizione 2020 anche la sezione eFootball e l'online. Per trovare quindi qualche vera novità, seppur sensibile, bisogna rivolgere le proprie attenzioni alla giocabilità. Quest'ultima non presenta particolari stravolgimenti rispetto all'edizione 2020, ma è stata comunque leggermente ritoccata. Si tratta di quelle tipiche limature che non saltano immediatamente all'occhio, ma che si notano dopo una manciata almeno di partite.

La sensazione che si ha infatti dopo le prime gare è quella di un maggiore e più immediato controllo sui calciatori, e una migliore reattività di questi ultimi ai comandi ricevuti, almeno utilizzando i settaggi manuali. Ne consegue un ritmo di gioco lento ma più fluido, dove tiri, passaggi e giocate risultano più naturali, a tutto vantaggio di un gameplay divertente e appagante. Per il resto il titolo mantiene tutti gli elementi positivi che lo avevano caratterizzato la scorsa stagione in eFootball PES 20, specie dopo i vari aggiornamenti, ovverosia una fisica realistica, una intelligenza artificiale che assicura un buon livello di sfida, e movenze credibili degli atleti digitali, in grado di "leggere" e supportare decentemente l'azione, così da garantire una maggiore varietà nelle manovre, sia difensive che offensive.