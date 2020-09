Nvidia GeForce RTX 3000: i migliori monitor per le nuove schede

Con l'arrivo delle Nvidia GeForce RTX 3000 abbiamo cercato di capire quali monitor abbinare alle nuove GPU, tutte capaci di superare l'ammiraglia della serie precedente e quindi di misurarsi con il 1080p a framerate estremi, con il 1440p ad altissimo refresh e con il 4K. Ma non è il caso di puntare alla risoluzione massima o al refresh più elevato senza tenere conto di alcuni fattori importanti.

La GeForce RTX 3070, secondo i benchmark NVIDIA poco più potente di una 2080 Ti, dovrebbe soffrire meno delle sorelle maggiori dei limiti della CPU che in Full HD ha ancora un peso sensibile sulle prestazioni. Sia chiaro, ci sono giochi che sono in grado di sfruttare tutte le nuove GPU NVIDIA promettendo tempi di risposta fulminei con un monitor da 360 Hz grazie alla tecnologia Reflex, ma l'attuale Entry Level della serie Ampere potrebbe essere più azzeccata delle altre, se non altro in termini di rapporto tra prezzo e prestazioni, per chi cerca framerate molto elevati in 1080p. Detto questo, è una scheda pensata per sposarsi con un monitor 1440p, una risoluzione che risulta ottima per avere una buona densità di pixel con pannelli da 27 o 32 pollici e che è gestibile dalla RTX 3070 anche nell'ottimo formato ultra-wide, capace di regalare di regalare scorci mozzafiato in open world, sparatutto in prima persona e racing.

Un buon monitor 1440p, soprattutto in ultra-wide, rappresenta un'opzione decisamente valida anche per chi punta alla RTX 3080, pretende framerate elevati anche con il ray tracing e vuole contenere la spesa relativa al monitor. Ma volendo sfruttare a fondo l'ammiraglia consumer, togliendo di mezzo il limite della CPU che alle alte risoluzioni si fa sempre meno rilevante, è bene guardare al 4K a 120 Hz che risulta ormai reperibile a prezzi umani, a patto di non pretendere un HDR di alto livello. Risulta tra l'altro perfetto anche per la GeForce RTX 3090 che punta all'8K a 60fps, ma fatica a garantitrlo con tutti i giochi, almeno secondo i primi test spuntati in rete. Gode però di un quantitativo di memoria che risulta senza dubbio adatto allo scopo e con l'evoluzione del DLSS e dei driver potrebbe portare a ulteriori sviluppi. Il problema è che al momento l'unico monitor 8K in circolazione non è indirizzato al gaming, rendendo consigliabile puntare su un televisore come il nuovo Sharp 8M-B120C che, destinato a costare parecchio, non è adatto a una scrivania ma sembra creato apposta per la RTX 3090, includendo una modalità 4K a 120Hz.