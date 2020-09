Hades, vendite per oltre un milione di copie: l'annuncio di Supergiant Games

Hades, il nuovo titolo di Supergiant Games, ha totalizzato vendite per oltre un milione di copie, sommando i nuovi acquisti ai circa 700.000 download in Accesso Anticipato.

Come illustrato nella nostra recensione di Hades, ci troviamo di fronte a un nuovo centro per il talentuoso team autore di Bastion e Transistor: un gioiellino che vale senz'altro la pena di provare.

"Hades è un piccolo capolavoro che si rivolge a un pubblico molto più ampio grazie alla sua ironia, ai personaggi carismatici e a un sistema di combattimento ricchissimo, intuitivo e divertente", ha scritto il nostro Christian Colli.

"Nonostante la ripetitività di fondo che appartiene al genere roguelite, Hades offre una varietà di contenuti, collezionabili da sbloccare e strategie da provare che conquisteranno i giocatori più determinati per tantissimo tempo."

"I ragazzi di Supergiant Games sono riusciti a stabilire un equilibrio vincente tra generi diversi, curando non solo il gameplay, ma anche una narrativa che non deluderà neppure chi preferirà fermarsi al finale senza confrontarsi con le sfide più impegnative."

Hades has now sold more than 1,000,000 copies.

700,000 of these were during our Early Access development. To all our Early Access players: Thank you so much. We designed Hades for Early Access, believing you could help us make a better game. That's just what you did. #HadesGame pic.twitter.com/ueuG4lDMz8