Deathloop su PS5 è un'esclusiva temporale, la versione Xbox Series X ha un possibile periodo di uscita

Deathloop fa parte delle "esclusive console" (virgolette non a caso) annunciate per PS5, ma nonostante la comunicazione sempre poco chiara in questi casi, è confermato che si tratti di un'esclusiva temporale, tanto che potrebbe essere emerso già un periodo di uscita anche per la versione Xbox Series X.

Dopo il trailer dallo showcase di PS5, Bethesda è tornata a parlare del nuovo gioco di Arkane Studios con un post sul sito ufficiale, nel quale viene chiaramente specificato, proprio in fondo, che "L'esclusività console è valida per un periodo di tempo limitato. Non sarà disponibile su altre console fino a un anno dopo la data di uscita".

Dunque possiamo dire a questo punto che sia ufficiale: Deathloop è un'esclusiva temporale su PS5, come si sospettava già da tempo, e arriverà molto probabilmente anche su Xbox Series X alla scadenza degli accordi. C'è da dire che questo rapporto di esclusiva è piuttosto lungo: in base a quanto riferito, dovrà passare un anno dall'uscita su PS5 prima di vedere Deathloop su Xbox Series X, ovvero probabilmente nel 2022.

Considerando infatti che il gioco è stato rinviato e non uscirà insieme a PS5 bensì nel primo trimestre del 2021, possiamo aspettarci un lancio su Xbox Series X nel primo trimestre del 2022. È davvero un'attesa molto lunga, ma già la prospettiva è cambiata, rispetto a quando Bethesda spiegava perché Deathloop e Ghostwire Tokyo sono esclusive console PS5, facendo pensare che lo fossero in maniera assoluta.