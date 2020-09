PS5 è più semplice da lavorare di Xbox Series X secondo molti sviluppatori, dice Digital Foundry

PS5 sembra sia un ambiente di sviluppo particolarmente semplice e comodo da utilizzare, questo è quanto molti sviluppatori hanno riferito a Digital Foundry, in base a quanto riportato da Richard Leadbetter della rubrica britannica nel video riportato qui sopra.

"Ogni sviluppatore con cui ho parlato e che sta lavorando su PS5 non fa che ammirare quanto sia facile sviluppare per questa console, essendo praticamente lo stesso ambiente di sviluppo di PS4 con la possibilità di scalare gli elementi del gioco per sfruttare le potenzialità superiori del nuovo hardware", ha affermato Leadbetter, "Non posso sottolineare abbastanza quanto gli sviluppatori sembrino felici di questa situazione".

La questione sembra essere invece un po' diversa con Xbox Series X, a causa di alcuni cambi effettuati da Microsoft nell'ambiente di sviluppo, che portano necessariamente una complicazione maggiore. "Non c'è alcun dubbio sul fatto che Xbox Series X, sulla carta, sia una macchina più potente", ha affermato ancora Leadbetter, "Tuttavia, parlando con gli sviluppatori, l'ambiente di lavoro con cui hanno a che fare viene preso molto positivamente da alcuni ma altri stanno avendo dei problemi, perché si è passati dall'XDK precedente che era specifico per Xbox al GDK, che è un ambiente più generale che comprende PC e Xbox".

Un cambiamento del genere risulta necessario per lo sviluppo all'interno dell'ecosistema unificato tra PC Windows e Xbox e probabilmente risulterà in un sistema più semplice per gli sviluppatori che lavorano a entrambe le piattaforme in questione, a lungo termine, ma richiede ovviamente un periodo di conoscenza e adattamento più lungo rispetto all'ambiente di sviluppo di PS5 che si presenta in netta continuità con quello PS4.

D'altronde abbiamo visto anche come secondo alcuni sviluppatori Xbox Series S potrebbe limitare Xbox Series X rappresentando una sorta di collo di bottiglia, altra questione che può risultare un po' dubbia in questo inizio di generazione.