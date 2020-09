TikTok, la star Julian Bass diventa Black Panther e Lanterna Verde in questo video

Normalmente, almeno in Occidente, l'app di TikTok viene associata a video demenziali e del tutto dimenticabili, realizzati da un pubblico infantile. Non è un parare troppo generoso, e del resto non è sempre questo il caso: ovunque ci si trovi, si nasconde anche la qualità. Julian Bass è probabilmente la qualità di TikTok, nell'ultimo periodo.



Ed è tornato a ricordarlo a tutti, con un nuovo mash-up dedicato a Black Panther e Lanterna Verde. Ma prima un passo indietro: Julian Bass è la star del momento, su TikTok. Realizza dei brevi video molto creativi, in cui in modo originale si "trasforma" in vari personaggi, soprattutto quelli dell'Universo Marvel e DC.



Nel video più recente, che vi proponiamo anche qui di seguito, Julian Bass è diventato Black Panther e Lanterna Verde. Nel primo caso, probabilmente, si è trattato anche di un omaggio a Chadwick Boseman, attore prematuramente scomparso lo scorso agosto 2020. Cosa ne pensate del filmato? Intanto in America la vicenda legata al ban di TikTok è ancora ancorata ad una fase di stallo.

From what I hear, if I ask nicely, this can go viral... that being said...

please?? pic.twitter.com/Y2kvfPr956 — Julian Bass (@thejulianbass) September 25, 2020