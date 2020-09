Spider-Man: Miles Morales occupa più spazio su PS4 che su PS5

Stando a quanto riportato da diversi negozi, quindi ai dati ufficiali forniti da Insomniac e Sony, la versione PS4 di Spider-Man: Miles Morales peserà più di quella PS5. Non moltissimo, in verità, dato che si parla di 52 GB di spazio occupato per la prima e di 50 GB per la seconda, ma potrebbe essere un buon segnale per la riduzione effettiva delle dimensioni delle installazioni durante la prossima generazione.

Considerate che la versione PS5 di Spider-Man: Miles Morales dovrebbe avere delle risorse di qualità superiore (texture in particolare), che quindi dovrebbero occupare più spazio rispetto a quelle della versione PS5. Probabilmente i nuovi algoritmi di compressione della console, uniti alla velocità dell'SSD hanno reso possibile un maggiore contenimento.

La speranza è che questa diventi una tendenza valida per tutti i giochi in arrivo su PS5 e console next-gen in generale. Anche il solo fatto che le installazione rimangano in linea con quelle della generazione attuale sarebbe un buon segno e renderebbe più gestibile la scarsa memoria di massa delle nuove macchine, nonché meno impellente la necessità di acquistare costose espansioni esterne.