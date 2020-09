Godfall per PS5, opening cinematica in video per l'esclusiva di Counterplay Games

Godfall torna a mostrarsi in video con la spettacolare opening cinematica che ci introduce alle atmosfere e ai personaggi dell'esclusiva PS5 sviluppata da Counterplay Games.

Disponibile in concomitanza con il lancio di PlayStation 5, Godfall approderà il 12 novembre anche su PC via Epic Games Store, dunque in leggero anticipo rispetto al debutto della versione console.

Godfall è un nuovo looter-slasher next-gen, ambientato in un universo fantasy pieno di eroici cavalieri e di magia arcana.

Parti all'avventura in un GDR fantasy d'azione, che sfrutta combattimenti corpo a corpo in terza persona di grande impatto per coinvolgere i giocatori nella ricerca di tesori: indossa armature leggendarie e sconfiggi nemici spietati.

Affronta missioni impegnative che ti premiano con bottini da capogiro e distruggi gli eserciti nemici che ti si parano davanti.