Oddworld: New 'n' Tasty! per Nintendo Switch ha una data di uscita ufficiale

Oddworld: New 'n' Tasty ha una data di uscita ufficiale su Nintendo Switch: il gioco sarà disponibile a partire dal 27 ottobre, sia in formato fisico che digitale via eShop.

Pubblicato originariamente nel 2014 su PS4 e approdato poi sulle altre piattaforme, il titolo di Just Add Water offre un'esperienza visivamente ispiratissima, con un eccellente level design e tantissimi puzzle differenti, come scritto nella nostra recensione di Oddworld: New 'n' Tasty!.

Esplora antiche rovine, sfuggi a bestie carnivore e orde di creature dal grilletto facile nei panni di Abe, l'eroe della versione fantasticamente rivisitata del classico per PlayStation Abe's Oddysee.

Un tempo addetto alle pulizie della più grande fabbrica di carni di Oddworld, Abe scopre per caso il piano segreto del suo capo di trasformare gli schiavi della RuptureFarms in gustosi snack della nuova linea di prodotti confezionati con carni. Abe dovrà salvarsi dai tritatutto, ma questo è solo l'inizio della sua Oddysee.

Molti pericoli attendono Abe nel suo viaggio alla scoperta dell'eredità della sua gente. Goditi la grafica mozzafiato, l'audio migliorato e un gameplay assolutamente fantastico con New 'n' Tasty, il gioco che riaccede l'originale di Oddworld usando una tecnologia di ultima generazione.