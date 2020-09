Crusader Kings 3: la patch 1.1 sistema questo gioco dalle statistiche davvero folli

Paradox Interactive ha pubblicato la patch 1.1 di Crusader Kings 3. Ne ha approfittato anche per condividere qualche statistica sul suo gioco, come il fatto che in poche settimana siano state accumulati 18 milioni di assassini, 4 milioni di fidanzamenti e persino un papa cannibalizzato.

Del fatto che un giocatore ha mangiato il papa ve ne avevamo già parlato in questa notizia, mentre di seguito potete trovare la recensione di Crusader Kings 3.

I giocatori di Crusader Kings III si sono insediati sui loro troni e hanno iniziato a creare linee di sangue reali abbastanza forti da guidare eserciti, abbastanza astute da resistere ai piani più subdoli e abbastanza carismatiche da plasmare la cultura e la religione. Molti, tuttavia, hanno anche fallito in modo spettacolare.

I Re e le Regine di tutto il reame hanno trascorso oltre 25 milioni di ore giocando a Crusader Kings III fino ad oggi, pari a più di 2.800 anni di gioco in-game. Ecco alcune importanti dati raccolti in queste ore:

40.591.268 bambini nati

18.212.157 progetti di omicidio riusciti eseguiti

4.364.279 fidanzamenti

1.543.790 prigionieri cannibalizzati, tra cui almeno un Papa

1.451.427 guerre sante avviate

716.369 stress breaks

370.305 animali accarezzati

141.597 università fondate

122.364 fughe di prigione

29.454 imperi romani restaurati

La Patch 1.1 migliora Crusader Kings III con centinaia di aggiornamenti e correzioni. Ecco i principali:

Una serie di correzioni di bug, comprese le modifiche alle interazioni dei personaggi e alle regole di successione.

Correzioni alla configurazione storica in molte regioni.

Cambiamenti chiave del bilanciamento in molte parti del gioco, comprese le regole di successione, la formazione della nazione e la gestione militare.

Modifiche all'interfaccia utente, incluse nuove visualizzazioni dell'assedio, una schermata dei segnalibri e un restyling generale.

Invasioni mongole più dure.

Miglioramento del processo decisionale relativo all'IA.

Nuove abilità per i modder.

Per sapere tutti i dettagli della patch andare al seguente indirizzo.

Ci state giocando?