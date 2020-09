Godfall: data di uscita ufficiale annunciata, è un titolo di lancio di PS5

Godfall ha una data d'uscita ufficiale, anzi due: il 12 novembre 2020 in Nord America e il 19 novembre 2020 in Europa, ossia in contemporanea con PS5. In verità era risaputo da tempo che sarebbe stato uno dei titoli di lancio della nuova console di Sony, ma ora è arrivata la conferma ufficiale da Gearbox Publishing e dallo sviluppatore Counterplay Games, che non fa mai male.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra anteprima di Godfall, in cui abbiamo scritto:

Partito come una curiosità piuttosto esotica, Godfall si sta confermando sempre più un gioco da tenere d'occhio, anche a prescindere dall'appeal che deriva dal suo essere un titolo squisitamente next gen. Il sistema di combattimento dinamico e spettacolare ma anche piuttosto tattico e basato sull'abilità è l'elemento di maggiore interesse, insieme alla componente della progressione e del loot. Proprio il difficile equilibrio tra questi due elementi, riassunti nella nuova definizione di "looter slasher", è ciò che caratterizza maggiormente Godfall, cosa che può essere un punto di forza ma anche un rischio nel caso in cui la formula non risulti stabile. L'idea resta comunque estremamente interessante e non vediamo l'ora di vederla sviluppata in maniera completa.

Godfall è previsto anche per PC, come esclusiva Epic Games Store. Uscirà in contemporanea alla versione PS5.