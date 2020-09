Minecraft: un video festeggia l'arrivo dell'aggiornamento gratuito per PSVR

Mojang ha pubblicato un nuovo video che festeggia la pubblicazione dell'aggiornamento gratuito di Minecraft per PSVR. Da oggi, infatti, il celebre builder supporterà pienamente il visore per la realtà virtuale di PS4.

Minecraft potrebbe essere visto come l'esempio più lampante di come Microsoft potrebbe decidere di gestire le serie più importanti di Bethesda. È vero che il gioco di Mojang era già disponibile per tutte le piattaforme al momento dell'acquisto da parte di Microsoft, ma lo sviluppatore svedese non ha mai smesso di supportare e soprattutto espandere il suo gioco per sfruttare al meglio le caratteristiche uniche di ogni dispositivo.

Ecco quindi che su PlayStation 4 arriva, a distanza di un mese dall'annuncio, l'aggiornamento gratuito per i visori PlayStation VR. Da questo momento in poi sarà possibile esplorare liberamente i nostri livelli e le nostre creazioni completamente immersi nella realtà virtuale. Peccato che i PS Move non siano supportati e si dovrà utilizzare il tradizionale gamepad per spostarsi e gestire le nostre partite.

Cosa ne pensate? Proverete a giocare a Minecraft con PS VR? Sperate che la realtà virtuale di Sony abbia un futuro anche su PlayStation 5?