Microsoft vuole acquistare nuovi studio: "non puoi svegliarti e dire: ne creo uno"

In una recente intervista con CNET, il CEO di Microsoft Satya Nadella ha parlato della filosofia che ha portato la sua compagnia ad investire più di 10 miliardi di dollari per acquistare degli studi di sviluppo. Secondo Nadella l'intrattenimento interattivo sarà una delle chiavi della tecnologia nei prossimi 10 anni e, nonostante tutto, nemmeno Microsoft "può svegliarsi un giorno e dire: "creiamo uno studio di sviluppo'". Per questo motivo in futuro potrebbero esserci nuove acquisizioni.

Lo scopo di Microsoft, infatti, è quello di continuare ad investire nel software e quindi nel dare valore all'Xbox Game Pass. E per far crescere la piattaforma bisogna continuare ad investire in contenuti. È l'unico modo per raggiungere community sempre più larghe. Contenuti che, se non puoi creare dalla sera alla mattina, vanno comprati all'esterno, appunto da compagnie come Bethesda, Obsidian e Mojang.

Negli ultimi anni Microsoft ha investito oltre 10 miliardi di dollari per ampliare la forza creativa dell'azienda e adesso l'hanno più che raddoppiata. Questo era l'unico modo per poter competere velocemente con Sony, un'azienda che è partita tempo fa ad investire e far crescere team di talento e adesso può contare su di un ampio numero di studi di valore in grado di offrire prodotti come God of War 2 e The Last of Us Parte 2.

"Cercheremo sempre posti nei quali ci sia quella comunanza di scopo, missione e cultura", ha detto Nadella, sottolineando come il team Xbox e ZeniMax, inclusa Bethesda, collaborino strettamente sin dal rilascio 2001. "Cercheremo sempre crescere inorganicamente dove ha senso".

Le ultime voci di corridoio dicono che Microsoft sia intenzionata a comprare Asobo Studio e Dontnod Entertainment, ma c'è anche chi sostiene che domani annunceranno l'acquisto di SEGA e Atlus.

