Microsoft, altre due acquisizioni in arrivo: si tratta di Dontnod e Asobo Studio?

Microsoft potrebbe avere ancora due acquisizioni nel mirino, e secondo quanto riportato dal podcast che trovate in calce i due possibili candidati sarebbero Dontnod Entertainment e Asobo Studio.

Secondo Xbox Era, infatti, la clamorosa acquisizione di ZeniMax e Bethesda da parte di Microsoft rappresenterebbe l'operazione più rilevante nell'ottica degli acquisti della casa di Redmond, ma non l'ultima.

Resterebbero infatti, come detto, due ulteriori acquisizioni da effettuare e si tratterebbe di studi di sviluppo, non di interi publisher. Dontnod Entertainment e Asobo Studio rappresenterebbero le possibilità più plausibili.

Entrambi francesi, i due team hanno portato di recente su Xbox Game Pass i propri ultimi titoli, vale a dire le coinvolgenti avventure Tell Me Why e A Plague Tale: Innocence.

Resta da capire se eventuali annunci verranno diffusi prima della fine dell'anno oppure se tutto il discorso verrà rimandato al 2021.