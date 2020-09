Gotham Knights e Suicide Squad su PS5 e Xbox Series X, aumento di prezzo confermato?

Gotham Knights, Suicide Squad: Kill the Justice League e, in generale, i titoli next-gen prodotti da Warner Bros. Interactive Entertainment saranno i primi a evidenziare un aumento di prezzo confermato dal listino di GameStop.

Le versioni PS5 e Xbox Series X dei due giochi arriveranno infatti nei negozi a 74,99 euro, aggiungendo dunque circa 5 euro in più rispetto ai prezzi attuali e sposando un approccio che secondo gli analisti non danneggerà le vendite.

In effetti è vero che il prezzo dei giochi è rimasto più o meno uguale per diversi anni mentre i costi produttivi si sono moltiplicati, ma allo stesso tempo un rincaro potrebbe spingere gli utenti a essere ancora più selettivi per i propri acquisti.

Il timore è che questo discorso non vada a premiare unicamente la qualità delle esperienze, ma anche e soprattutto la popolarità di determinati brand a discapito delle nuove proprietà intellettuali e delle realtà indipendenti.

Qui in calce potete vedere degli screenshot dal sito di GameStop che chiariscono la differenza di prezzo fra le versioni PS4 e PS5 dei prossimi titoli prodotti da Warner Bros. Interactive Entertainment.