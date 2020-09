Serious Sam 4, la storia raccontata da uno scoppiettante trailer

Croteam ha pubblicato il trailer della storia di Serious Sam 4, l'attesissimo sparatutto in prima persona ultra frenetico pieno di alieni, militari idioti e vecchiette italiane dagli oscuri trascorsi. Guardatelo che è meglio. Lo trovate in testa alla notizia in tutta la sua gloria.

L'umanità è sotto assedio mentre l'intera forza delle orde di Mental si diffonde in tutto il mondo, devastando ciò che rimane di una civiltà distrutta e sconfitta. L'ultima resistenza rimasta all'invasione è la Earth Defence Force, guidata da Sam "Serious" Stone e la sua squadra pesantemente armata di commando disadattati.

Croteam ritorna con un prequel ad alta potenza per la serie Serious Sam, portando il caos a livelli senza precedenti. La classica formula di Serious Sam è stata rinnovata includendo un inarrestabile arsenale contro un numero inimmaginabile di nemici, richiedendo ai giocatori di sviarsi in cerchi e di lanciarsi indietro a situazioni impossibili.

Da non sottovalutare i serissimi requisiti di sistema PC di Serious Sam 4, che metteranno a dura prova i vostri sistemi. Nel caso, il gioco sarà disponibile al lancio, ossia il 24 settembre, anche per Google Stadia, dove non ci sono requisiti di sistema (browser a parte).