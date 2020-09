Serious Sam 4 per PC: i requisiti ufficiali sono davvero seri

I requisiti di sistema di Serious Sam 4 sono davvero importanti, nel senso che il nuovo sparatutto in prima persona di Croteam ha delle richieste davvero serie (perdonate il gioco di parole), soprattutto per quanto riguarda i requisiti raccomandati.

In realtà i requisiti minimi non sembrano poi così alti, ma va considerato che con una GeForce 1050, 8GB di RAm e una CPU 4-core a 2.5 GHz si potrà giocare a 30fps con una risoluzione di rendering di appena 720p. Per una migliore resa grafica bisognerà montare almeno una CPU 8-core a 3.3 GHz, una GeForce 1080 e 16GB di ram.

Serious Sam 4 - configurazione minima