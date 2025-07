Google Foto, le foto diventeranno video con l'IA: arriva la funzione Remix, ecco come funziona

Google continua a espandere l'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa nei suoi servizi. L'ultima novità in arrivo riguarda Google Foto, che presto potrebbe includere una funzione chiamata Remix, pensata per trasformare immagini statiche in brevi clip video animate.

Sebbene la funzione non sia ancora disponibile per gli utenti, alcuni aggiornamenti recenti dell'app offrono indizi su come sarà integrata e presentata. Remix è stata individuata per la prima volta in una versione preliminare dell'app lo scorso maggio, e nuovi dettagli sull'interfaccia e sul comportamento del sistema stanno emergendo nelle release più recenti. Ecco come funzionerà.