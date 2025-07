Il cosplay di Minthara da Baldur's Gate 3 firmato narga_lifestream indossa l'armatura

Paladina della Dea Oscura Lolth, Minthara viene introdotta nella prima parte di Baldur's Gate 3 come uno degli antagonisti principali , comandante dei goblin che assediano il villaggio di Smeraldo, ma il giocatore si trova ben presto a dover scegliere se opporsi a lei o allearsi ai suoi piani distruttivi.

Il cosplay di Minthara da Baldur's Gate 3 realizzato stavolta da narga_lifestream ritrae il celebre personaggio dell'RPG targato Larian Studios con addosso la sua notevole armatura, creata da zero dalla modella russa.

Passione Baldur's Gate 3

Wizard of the Coast vuole fare dei GDR di D&D seri quanto Baldur's Gate 3 nel tentativo di bissare lo straordinario successo riscosso dal titolo di Larian Studios, e la speranza è che questo obiettivo venga in qualche modo raggiunto.

L'RPG ha infatti conquistato milioni di persone e anche parecchi cosplayer, come dimostrano le interpretazioni di Isobel da narga_lifestream, Astarion da kristy_rein_, Karlach da Irine Meier o Shadowheart da Kalinka Fox.