Il cosplay di Astarion da Baldur's Gate 3 firmato kristy_rein_ è sereno ma pungente

kristy_rein_ ha realizzato un cosplay di Astarion da Baldur's Gate 3 che ritrae il celebre personaggio nel suo costume, riprodotto con grande cura, mentre impugna un coltello mantenendo, però, un'espressione serena sul volto.

Niente orsi, in questo caso: Astarion non ne ha bisogno per confermarsi come una delle figure più affascinanti dell'RPG realizzato da Larian Studios, e in qualche modo il cosplay creato da Kristina riesce a esaltare alcuni fra i tratti meno evidenti dell'affascinante vampiro.

Nella campagna di Baldur's Gate 3, Astarion si ritrova infettato dal parassita illithid e scopre che quanto accaduto lo ha in qualche modo reso libero dai suoi vincoli, dunque parte per un viaggio che dovrebbe condurlo verso una vita completamente nuova.

Inevitabilmente narcisista, elegante e pieno di fascino aristocratico, Astarion risplende in queste foto, che nella loro semplicità ritraggono il personaggio sotto una luce inedita e piacevole.