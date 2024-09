Il cosplay di Minthara da narga_lifestream sembra uscito da Baldur's Gate 3

narga_lifestream ha realizzato un nuovo cosplay di Minthara che sembra uscito da Baldur's Gate 3 , stavolta in video e con diverse sequenze, alcune impreziosite dall'aggiunta di un po' di sangue: proprio come nel gioco.

In tempo per la patch 7

Vestendo nuovamente i panni di Minthara, Natalia ha voluto celebrare il lancio della patch 7 di Baldur's Gate 3, che come sappiamo introduce numerose novità per lo straordinario RPG, fra cui una serie di finali "cattivi" che non hanno mancato di far discutere gli appassionati.

Non si discute invece il fascino di questo personaggio, a cui sono stati dedicati alcuni interessanti cosplay: quello di melamori, ad esempio, ma anche quelli di Irine Meier, di Lizzie Lestrange e della stessa narga_lifestream con i complimenti di Larian.