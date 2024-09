La nuova stagione di eFootball sta per cominciare, ecco le novità

La nuova stagione di eFootball sta per cominciare: tutto avrà inizio con l'aggiornamento del 12 settembre, e così Konami ne ha approfittato per annunciare alcune delle novità che verranno introdotte nel gioco di calcio.

In primo luogo, la modalità offline Trial Match verrà rinominata in Esibizione e consentirà di giocare con tutti i club e le nazionali disponibili all'interno di eFootball. Non solo: sarà anche possibile modificare le varie impostazioni della partita.

Le opzioni relative alla scelta del meteo per pioggia e neve diventeranno accessibili nella versione mobile di eFootball. Sarà possibile cimentarsi con partite in varie situazioni, come nella My League, Esibizione e nei match competitivi con gli amici.

Verrà implementata una versione di prova del nuovo stile per i controlli, Smart Assist: si tratta di un sistema che vi supporterà durante le partite controllando in automatico alcuni aspetti, come la potenza di tiro e la direzione dei dribbling.

Sarà infine possibile ingaggiare Lionel Messi e Neymar Jr. nelle rispettive Ambassador Edition, disponibili sia in versione standard che deluxe. Si tratta di set speciali che includono giocatori extra e oggetti in-game.