Baldur's Gate 3 riceve oggi l'attesissima Patch 7 su PC, vediamo cosa cambia mentre le console attendono

Come era stato annunciato in precedenza, Larian Studios ha pubblicato oggi l'attesissima Patch 7 di Baldur's Gate 3, uno degli aggiornamenti maggiori per il celebre gioco di ruolo disponibile da ora su PC, mentre per le versioni console ci sarà da attendere alcuni giorni in più.

Si tratta di un update di grosse dimensioni, che non solo corregge diversi elementi problematici ma aggiunge anche contenuti e caratteristiche al gioco, a partire dal supporto ufficiale per le mod che rappresenta forse la novità di maggior rilievo per questa sostanziosa Patch 7.

Il download ammonta a circa 11,6 GB su PC, ma richiede 160 GB di spazio libero per l'installazione e l'esecuzione, dunque Larian stessa consiglia agi utenti di disinstallare direttamente il gioco e riscaricare completamente Baldur's Gate 3 in versione già aggiornata con la patch.