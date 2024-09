Nintendo Switch 2 sta per essere annunciata? No, dice un noto leaker, ma Nintendo ha un'altra cosa da svelare

Ora, Billbil-kun afferma in pratica che no, Nintendo Switch 2 non sarà svelato questo mese , ma che la grande N ha altro da mostrare.

Billbil-kun è noto in quanto fonte di tantissimi annunci . Oltre ad aver speso anni a svelare in anticipo giochi di PS Plus Humble Bundle Choice ed Epic Games Store, il leaker ha da poco svelato il possibile design di PS5 Pro, che è stato "confermato" da Sony con una recente immagine.

Cosa annuncerà Nintendo questo mese

Secondo quanto indicato dalla fonte, Nintendo svelerà un nuovo bundle per Nintendo Switch OLED, precisamente con incluso all'interno Super Mario Bros. Wonders (codice download) e tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online.

Il pacchetto dovrebbe essere previsto per l'Europa e anche per il Nord America, ma per quest'ultima regione non vi è la certezza che il bundle sia esattamente lo stesso. In ogni caso, non si tratterebbe di nulla di nuovo e certamente nulla di entusiasmante. Il prezzo consigliato sarà 349€ e il periodo di uscita è previsto tra al fine di settembre e l'inizio di ottobre.

Ovviamente anche questo è un rumor come tutti gli altri e non ci sono conferme ufficiali in merito. Billbil-kun però è una fonte che si è rivelata affidabile moltissime volte. Vediamo invece le ultime su PS5 Pro.