iPad Air 2022, il tablet di Apple vola al minimo storico su Amazon Italia

I tablet rappresentano a tutti gli effetti la giusta via di mezzo tra la leggerezza degli smartphone e la maggior potenza di calcolo di un notebook portatile. Alla luce di questo Amazon ha quindi ben pensato di proporvi iPad Air 2022 in offerta al minimo storico con un ottimo 28% di sconto , permettendovi di risparmiare ben 230 euro rispetto all'originale prezzo di listino suggerito da Apple. Se siete interessati ad acquistarlo è sufficiente cliccare su questo indirizzo , o in alternativa fare un semplice click sul box immediatamente sottostante. Il tablet iPad Air 2022 è disponibile su Amazon a soli 599 euro , contro gli 829 euro del prezzo di listino. Il tablet è venduto e spedito da Amazon , per cui potrete tranquillamente usufruire del servizio Prime per garantirvi la consegna gratuita in un giorno.

Le caratteristiche salienti di iPad Air 2022

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo tablet è sicuramente rappresentato dal chip proprietario Apple M1, in grado di garantire ottime prestazioni per avviare qualsiasi app, anche quelle più pesanti, senza il minimo tentennamento o esitazione. Troviamo in questo caso uno splendido display Liquid Retina da 10,9 pollici di diagonale, che assicurano così un'eccezionale visione per ogni contenuto multimediale possibile.

Il tablet presenta il sensore Touch ID in corrispondenza della parte superiore destra, così da assicurare uno sblocco facile e immediato in ogni circostanza. Molto apprezzato il supporto ad Apple Pencil di seconda generazione, che consente così disegnare o prendere appunti durante le lezioni universitarie e non solo.