Il cosplay di Minthara da melamori sembra uscire direttamente da Baldur's Gate 3

Dal mondo di Baldur's Gate 3 arriva un nuovo cosplay di Minthara da parte di Melamori, ormai piuttosto specializzata in interpretazioni di personaggi tratti dal gioco Larian Studios e, anche in questo caso, davvero brava nel dare vita alla combattente in questione.

In questo caso si tratta di una collaborazione tra la stessa Melamori, autrice del costume, che riprende il completo scuro con cui Minthara si presenta in alcune fasi del gioco, e TaisCustom, che ha invece effettuato la "body art" applicata sulla modella, in modo da avvicinarsi maggiormente al soggetto di riferimento.

Il risultato è davvero impressionante, con una riproduzione praticamente perfetta di Minthara in carne e ossa, forse anche più affascinante di quella in versione digitale, a dire il vero.