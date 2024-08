Xbox Game Pass Standard è disponibile in prova, alcuni giochi arrivano dopo "12 mesi o più" rispetto ad Ultimate

L'iniziativa al momento è destinata solo agli utenti registrati come Xbox Insider, ovvero si tratta di una sorta di anteprima del servizio che partirà successivamente a settembre, e ovviamente è rivolta a coloro che non sono già abbonati al servizio, ma si tratta di un avvio anticipato rispetto al lancio previsto il 12 settembre , consentendo di vedere più di preciso di cosa si tratti.

Microsoft ha lanciato un nuovo test per gli Xbox Insider , che consente di provare Xbox Game Pass Standard , il nuovo tier intermedio dell'abbonamento Microsoft, con il prezzo promozionale di 1 dollaro, riferendo peraltro alcuni dettagli su questo livello di sottoscrizione come il fatto che vedrà l'arrivo di alcuni giochi "dopo 12 mesi o più" rispetto a Game Pass Ultimate .

Come funziona Game Pass Standard

Game Pass Standard sostituisce l'attuale Game Pass Console, ma con alcune variazioni: il prezzo previsto in Italia è di 12,99 euro al mese, include la possibilità di giocare in multiplayer online, l'accesso a sconti e promozioni e a un vasto catalogo di centinaia di giochi liberamente scaricabili e giocabili.

Lo schema riassuntivo sui tier di Game Pass

Una delle variazioni principali, tuttavia, è il fatto che non avrà più i titoli first party disponibili al lancio.

Su questo aspetto, Spurr ha fatto peraltro una precisazione interessante nella sua presentazione di oggi, rimanendo però ancora una volta un po' vaga: "Alcuni giochi che verranno inseriti in Game Pass Ultimate (i giochi nuovi al day one o altre introduzioni) non saranno immediatamente disponibili nel Game Pass Standard e potrebbero essere aggiunti alla libreria in un momento successivo (che può essere ritardato di 12 mesi o più e varierà in base ai giochi)".

L'affermazione resta piuttosto vaga e aperta ma fa pensare al solito approccio "caso per caso" per cui è difficile trovare una regola standard. In sostanza, alcuni giochi (first party, giochi disponibili al day one su Ultimate o altri) potrebbero arrivare in ritardo di un anno o più nel catalogo del Game Pass Standard, ma attendiamo di avere informazioni più precise sulla questione.

Intanto, per prendere parte alla prova in anteprima dell'abbonamento, se non si ha già una sottoscrizione a Game Pass è possibile entrare a far parte del programma Xbox Insider attraverso l'app con l'Hub Insider.