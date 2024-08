Potremo espandere la nostra città , potenziare armi e abilità sulla base delle risorse ottenute al termine di ogni missione, sbloccare alleati bot e perfino partecipare ad attività come la pesca o l'agricoltura al fine di far crescere l'insediamento che abbiamo creato.

Nel gioco vestiremo i panni di un membro della resistenza contro i Combot, pericolosi robot determinati a distruggere il mondo: per fermarli dovremo coordinare le nostre azioni con altri utenti e cimentarci con divertenti meccaniche hack & slash arricchite da elementi roguelike.

Lynked: Banner of the Spark è stato annunciato con trailer e data di uscita su Steam durante l'Opening Night Live della Gamescom 2024: si tratta di un action a base cooperativa che debutterà sulla piattaforma Valve in accesso anticipato il prossimo 22 ottobre.

Lo stile cartoonesco funziona ancora?

Lo stile cartoonesco adottato da Lynked: Banner of the Spark è simile a quello di Fortnite, che ancora domina la classifica dei titoli più giocati: si tratta di un approccio sensato? Lo scopriremo appunto a ottobre, quando ci sarà il debutto su Steam in accesso anticipato.

Per il momento non c'è dubbio che il progetto di FuzzyBot abbia colore e vivacità da vendere, nonché un certo potenziale quando si tratta di organizzare frenetici scontri cooperativo contro gli enormi boss che andranno a caratterizzare la campagna.

Insomma, quello messo sul tavolo dagli sviluppatori di ynked: Banner of the Spark sembra un mix curioso e variegato, composto da tanti elementi diversi, che sarà interessante verificare con mano non appena ce ne sarà l'occasione: staremo a vedere.