Towerborne è ora un free-to-play: data di uscita in accesso anticipato annunciata in trailer

La versione Xbox arriverà successivamente, in data ancora da precisare, ma comunque prima dell'uscita definitiva, essendo previsto come titolo nel programma Game Preview che corrisponde appunto agli early access di Steam.

Anche Towerborne era presente all'Opening Night Live della Gamescom 2024 con un trailer di presentazione e alcune informazioni molto interessanti, a partire dal fatto che il gioco è ora distribuito come free-to-play e ha una data di uscita in accesso anticipato , fissata per il 10 settembre 2024 su PC.

Un action RPG a scorrimento in stile Guardian Heroes

La versione definitiva farà peraltro parte del catalogo di Xbox Game Pass, cosa che dovrebbe portare con sé alcuni bonus aggiuntivi, considerando il fatto che si tratta di un free-to-play.

Sviluppato da Stoic, il team di sviluppo di The Banner Saga, Towerborne è un interessante action RPG a scorrimento, di cui possiamo vedere nuove scene di gameplay nel trailer riportato qui sopra.

Sembra ispirato al grande classico Guardian Heroes di Treasure, ma mantiene anche qualcosa dello stile particolare delle produzioni precedenti da parte di Stoic, con una caratterizzazione tra il fantasy classico e il cartoonesco.

Nel gioco interpretiamo il ruolo di un Ace, un combattente scelto per proteggere il Belfry, una sorta di roccaforte contro l'avanzata di varie minacce. Da qui si parte per varie missioni all'interno del mondo di gioco, da soli o in multiplayer cooperativo per un massimo di 4 giocatori.

Si tratta di svolgere diverse quest, far progredire il personaggio e personalizzarlo al massimo, portando avanti la sua storia attraverso varie missioni e anche con nuovi contenuti periodicamente aggiunti. Questa caratteristica dei contenuti stagionali, oltre al fatto di essere un free-to-play, fa pensare a caratteristiche in stile live service per Towerborne.

In attesa di nuove prove pratiche, per conoscerlo meglio vi rimandiamo al nostro provato di Towerborne risalente alla scorsa Gamescom.